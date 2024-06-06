Задачи экономического развития на ближайшие шесть лет определены президентом РФ Владимиром Путиным, который всегда во главу угла ставит качество жизни людей. При этом с точки зрения государства задача на ближайшие 6 лет — модернизация российских Вооруженных сил, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ-2024.

«С учетом того, что происходит в мире, я бы остановился на цели обеспечения суверенитета на трех уровнях — государственном, культурно-ценностном и экономическом», — подчеркнул Орешкин.

С точки зрения государства задача на ближайшие 6 лет — модернизация российских Вооруженных сил, отметил он.

Культурно-ценностный уровень — это все, что связано с воспитанием, развитием культуры, школы, других институтов, которые на это влияют.

На третье место Орешкин поставил экономический суверенитет, речь идет о технологиях, кадрах, финансах.

«Так же, как экономический (суверенитет — ред.) невозможен без государственного, так и государственный невозможен без экономического. И президент (страны — ред.) постоянно повторяет, что, не имея прочного фундамента экономики, другие институты сильными не выстроить», — отметил Орешкин на вопрос модератора сессии, равнозначны ли эти уровни или экономика вторична.