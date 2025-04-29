Орешкин: БРИКС становится ключевой силой мировой экономики

Замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе второго дня Открытого диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста» рассказал о важной роли БРИКС, сообщается в Telegram-канале Национального центра «Россия».

Второй день мероприятия стартовал с сессии-презентации. На ней выступали ведущие эксперты.

В рамках своего выступления Орешкин заявил, что страны БРИКС стали глобальной силой мировой экономики, они двигают ее вперед. Он подчеркнул, что БРИКС работает на принципах консенсуса и позитивной повестки. Страны-участницы высказывают свое мнение по разным направлениям, а если хоть одно государство выступает против какого-либо решения, то оно не принимается.

«Главное, что эти инициативы реализуются во благо всех участников объединения и всего мира», — заключил Орешкин.

Масштабный международный Открытый диалог «Будущее мира: новая платформа глобального роста» проходит в НЦ «Россия» с 28 по 30 апреля. Участники мероприятия обсуждают будущее мировой экономики.