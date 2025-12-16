Орехово-Зуевский округ увеличил число крупных предприятий и поддержал бизнес в 2025 году

В Орехово-Зуевском округе в 2025 году выросло количество крупных промышленных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса, а также расширились меры поддержки предпринимателей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2025 году в Орехово-Зуевском округе увеличилось число крупных промышленных предприятий: к ним присоединились заводы «Стелкон» и «Коммаш». Количество субъектов малого и среднего предпринимательства достигло 7584, что на 4,7% больше, чем в прошлом году. Рост бизнеса обеспечил новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления.

Местные предприятия активно внедряют импортозамещение. Успехи отмечены у ЛиАЗа, «Давыдово. Компания по производству шин», «НПП Респиратор», «КАМПО», Демиховского машиностроительного завода, «Топаза», «Стелкона», ТПК «Техника транспорта», «ЛЕО» и «Панком-Стройсервис». Бизнес округа пользуется государственной поддержкой: субсидиями на модернизацию, лизингом, помощью при выходе на маркетплейсы и запуске франшиз.

Востребованы услуги Московского областного фонда микрофинансирования, где ставки ниже, чем в других муниципалитетах. В округе действует программа «Недвижимость за 1 рубль»: предприниматели приобретают изношенные помещения, ремонтируют их и запускают новые проекты. Из 28 объектов 13 уже переданы бизнесу.

Для решения кадрового дефицита проводятся ярмарки вакансий, дни открытых дверей, конкурсы профмастерства, а также развивается сотрудничество с колледжами и школами. По словам главы округа Руслана Заголовацкого, эти меры уже приносят результаты — молодежь чаще выбирает работу на местных предприятиях.

Муниципалитет поддерживает внутреннюю кооперацию через Совет директоров предприятий и обменивается опытом с другими округами Восточного Подмосковья. Предприниматели получают консультации и участвуют в профильных мероприятиях. Основная информация о мерах поддержки размещается на Инвестиционном портале Московской области, сайте МСП.РФ и в Восточной торгово-промышленной палате региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.