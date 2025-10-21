Опыт против молодости: почему розничная торговля ждет персонал старше 50 лет

Возраст более не является препятствием для тех, кто находится в поиске работы после 50 лет. В сфере торговли таких специалистов не только приветствуют, но и обучают необходимым навыкам с самых основ. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин объяснил, почему торговля предпочитает нанимать более старших сотрудников, пишет АБН24 .

Сфера розничной торговли остается одной из наиболее доступных для трудоустройства россиян старше 50 лет. Эта отрасль характеризуется «быстрым стартом»: наличие множества простых должностей, возможность оперативно приступить к работе, гибкий график и удобное местоположение рядом с домом. Для многих это является определяющим фактором — розница предоставляет шанс выйти на рынок труда без длительного процесса отбора и переподготовки.

«Сама отрасль хронически испытывает дефицит персонала, поэтому работодатели все чаще ценят не „идеальный возраст“, а надежность, стабильность и ответственное отношение к делу. Общий кадровый голод и тенденция к смягчению требований к возрасту усиливают этот тренд: вакансий для старших соискателей становится больше, а компании все чаще нанимают пенсионеров на равных основаниях с другими кандидатами. Преимущества сотрудников 50+ для ритейла очевидны. Это надежность, пунктуальность, вежливый сервис, аккуратность в работе с кассой и документами, низкая текучесть кадров», — пояснил эксперт.

При наличии хорошо организованной системы наставничества и четких учебных материалов даже начинающие сотрудники быстро осваивают кассовые аппараты, терминалы и стандартные операционные процедуры. Опыт и внимательность позволяют таким сотрудникам уверенно работать в течение смены и создавать в торговом зале атмосферу доверия и комфорта.

По словам Люлина, определенные препятствия все еще существуют. Работа в розничной торговле предполагает определенную физическую выносливость — часто приходится длительное время находиться на ногах, поднимать коробки или товары. У некоторых кандидатов присутствует опасение перед современными кассовыми системами, терминалами и приложениями. К этому добавляется и скрытая дискриминация по возрасту: несмотря на ее прямой запрет, закрепленный в Трудовом кодексе, предвзятое отношение иногда проявляется в процессе отбора персонала.

В то же время, по словам эксперта, именно крупные розничные сети достигли значительных успехов в адаптации возрастных сотрудников. У них давно отлажены процессы обучения и наставничества, предлагаются гибкие графики и разработаны стандартные программы введения в должность. Все это облегчает и ускоряет процесс адаптации для работников старше 50 лет.

