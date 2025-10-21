Опыт против молодости: почему розничная торговля ждет персонал старше 50 лет
Возраст более не является препятствием для тех, кто находится в поиске работы после 50 лет. В сфере торговли таких специалистов не только приветствуют, но и обучают необходимым навыкам с самых основ. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин объяснил, почему торговля предпочитает нанимать более старших сотрудников, пишет АБН24.
Сфера розничной торговли остается одной из наиболее доступных для трудоустройства россиян старше 50 лет. Эта отрасль характеризуется «быстрым стартом»: наличие множества простых должностей, возможность оперативно приступить к работе, гибкий график и удобное местоположение рядом с домом. Для многих это является определяющим фактором — розница предоставляет шанс выйти на рынок труда без длительного процесса отбора и переподготовки.
«Сама отрасль хронически испытывает дефицит персонала, поэтому работодатели все чаще ценят не „идеальный возраст“, а надежность, стабильность и ответственное отношение к делу. Общий кадровый голод и тенденция к смягчению требований к возрасту усиливают этот тренд: вакансий для старших соискателей становится больше, а компании все чаще нанимают пенсионеров на равных основаниях с другими кандидатами. Преимущества сотрудников 50+ для ритейла очевидны. Это надежность, пунктуальность, вежливый сервис, аккуратность в работе с кассой и документами, низкая текучесть кадров», — пояснил эксперт.
При наличии хорошо организованной системы наставничества и четких учебных материалов даже начинающие сотрудники быстро осваивают кассовые аппараты, терминалы и стандартные операционные процедуры. Опыт и внимательность позволяют таким сотрудникам уверенно работать в течение смены и создавать в торговом зале атмосферу доверия и комфорта.
По словам Люлина, определенные препятствия все еще существуют. Работа в розничной торговле предполагает определенную физическую выносливость — часто приходится длительное время находиться на ногах, поднимать коробки или товары. У некоторых кандидатов присутствует опасение перед современными кассовыми системами, терминалами и приложениями. К этому добавляется и скрытая дискриминация по возрасту: несмотря на ее прямой запрет, закрепленный в Трудовом кодексе, предвзятое отношение иногда проявляется в процессе отбора персонала.
В то же время, по словам эксперта, именно крупные розничные сети достигли значительных успехов в адаптации возрастных сотрудников. У них давно отлажены процессы обучения и наставничества, предлагаются гибкие графики и разработаны стандартные программы введения в должность. Все это облегчает и ускоряет процесс адаптации для работников старше 50 лет.
