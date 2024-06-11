Опыт Москвы станет основой единого инвестиционного портала России

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме мэр Москвы Сергей Собянин и министр экономического развития России Максим Решетников подписали меморандум о создании единого инвестиционного портала России. Основой ресурса станет столичный опыт, сообщил мэр столицы в своем Telegram-канале .

Как отметил директор по правовым вопросам, член правления Capital Group Владимир Галактионов, столичные власти за последние годы смогли добиться существенных успехов в улучшении инвестиционного климата Москвы. Благодаря последовательности и прозрачности разработанных программ и механизмов для инвесторов, городские территории развиваются комплексным образом.

«У девелоперов есть возможность успешно реализовывать собственные проекты, а также участвовать в создании социальной и промышленной инфраструктуры, которая не только улучшает, делает более комфортной городскую среду, но также привлекательна в инвестиционном плане и для самих застройщиков. К примеру, Capital Group в рамках программы МПТ построила индустриальный парк „Крекшино“ и первую очередь технопарка „Алабушево“. Практически все арендные площади уже забронированы будущими резидентами», — отметил Галактионов.

Первый совместный цифровой продукт Москвы и Минэкономразвития, Инвестиционную карту Российской Федерации, ввели в промышленную эксплуатацию в феврале текущего года. Портал страны, который будет единым окном мира инвестиций в экономику России, станет следующим этапом.

В основу совместной разработки ляжет опыт столицы по созданию собственного Инвестпортала. Он работает с 2014 года.

Москва и Минэкономразвития вместе разработают онлайн-инфраструктуру, обменяются данными по сопровождению инвестпроектов, проведут экспертизу порядка предоставления муниципальных и государственных услуг в области инвестиций и не только.

Как сообщили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, инвестиционный портал Москвы объединяет более 40 уникальных цифровых сервисов, с помощью которых можно подобрать площадку для локализации производства или ведения бизнеса, оценить ее инвестиционную привлекательность с точки зрения транспортной доступности и наличия необходимой инфраструктуры. Портал предоставляет информацию о мерах поддержки, в том числе и для промышленных предприятий, о налоговых режимах и льготах.