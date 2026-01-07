Опубликован точный заработок курьеров в Москве за один заказ

Курьеры в Москве зарабатывают до 150 рублей за один заказ

За внешней доступностью профессии курьера стоит ответственность и физический труд, ведь оплата труда напрямую связана с объемом выполненных заказов. В Москве курьеры получают от 100 до 150 рублей за один заказ, сообщает «Вечерняя Москва» .

Вознаграждение курьеров может включать бонусы за сложные заказы или работу в неблагоприятных погодных условиях.

«Заработок курьера зависит от погодных условий, спроса и места работы. За один заказ курьер получает от 100 до 150 рублей. Могут быть различные надбавки, например: за работу в дождь или снег, также если в каком-то районе спрос больше, то и оплата заказа будет заметно больше. В целом за 4 часа работы можно получить от 1000 до 4000 рублей, особенно если использовать транспорт», — рассказал сотрудник службы доставки продуктов, курьер Михаил Морозов.

Привлекательные условия работы подкрепляются практически полным отсутствием штрафных санкций. В случае задержки доставки заказа курьеру могут снизить рейтинг, а штрафы применяются крайне редко.

По словам Морозова, курьеры не получают премий, но и штрафы почти не применяются. Однако у сотрудников отрасли есть надбавки за сложность заказов. Иногда для курьеров проводят специальные акции, например, за доставку 30 заказов за 3 дня можно получить дополнительное вознаграждение. Обычно это сумма до 5 тысяч рублей, добавил курьер.

За прошедший год зарплатные предложения для курьеров в Москве выросли на 46 процентов, достигнув 135 тысяч рублей.

