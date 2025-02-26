Опубликован список самых высокооплачиваемых вакансий зимы 2025 года

По итогам зимы 2025 года среди самых высокооплачиваемых профессий оказались представители различных сфер: от медицины до транспорта. Особо выделяются позиции главного врача и водителя с категорией E. Соответствующее исследование провели эксперты сервиса «Авито Работа», результаты которого есть в распоряжении РИАМО.

Медицина

Особое внимание привлекает вакансия главного врача в стоматологической сети. Данная позиция открыта как для опытных управленцев со стажем более трех лет, так и для амбициозных специалистов, готовых развиваться в административной деятельности.

Работодатель гарантирует достойную оплату труда с базовым окладом 180 000 рублей ежемесячно. В обязанности специалиста входит не только лечебная деятельность, но и административная работа: ведение документации, контроль за соблюдением медицинских протоколов и координация работы клиники. Для иногородних специалистов разработана программа поддержки при переезде и адаптации на новом месте. Клиника оснащена передовым оборудованием и создает максимально удобные условия работы. Дополнительным бонусом является возможность увеличить доход до 450 000 рублей за счет процентов от консультативной деятельности и выполненных процедур.

Грузоперевозки

Открыта вакансия водителя-дальнобойщика с правами категории Е в крупной транспортной компании. Здесь предлагают соискателям ежемесячное вознаграждение от 200 000 рублей, плюс дополнительные выплаты за догрузы и суточные компенсации.

Основная задача — выполнение грузоперевозок на современных седельных тягачах. Компания гарантирует легальное трудоустройство и регулярные выплаты заработной платы. Помогут оформить карту для тахографа и предоставят гибкий рабочий график, который можно согласовать индивидуально.

Слесарь-сантехник

Строительная компания открыла позицию для профессионального сантехника с опытом работы. Специалисту предлагают зарплату, которая варьируется от 250 до 350 тысяч рублей. График работы стандартный — пять рабочих дней с двумя выходными. В обязанности входит комплексное обслуживание жилых помещений, коммерческой недвижимости и частных домов за городом. Специалист будет работать с различным оборудованием: устанавливать системы водоснабжения, монтировать канализационные коммуникации, подключать измерительные приборы и системы фильтрации. Компания обеспечивает всеми необходимыми материалами и технической документацией, включая подробные чертежи и сметные расчеты.

Оклейка автомобилей

Московская компания, специализирующаяся на работе с элитными автомобилями, ищет мастера по оклейке. Специалист на этой должности будет получать от 360 тысяч рублей ежемесячно. Работа включает тонирование стекол, защиту лобового стекла и нанесение полиуретановых пленок на кузов автомобиля.

Кандидат должен иметь не менее трех лет профессионального опыта в данной сфере. График работы гибкий — можно выбрать классическую пятидневку, шестидневную неделю или вахту различной продолжительности (30/15, 30/30 или 60/30).

Сотрудникам доступен полный социальный пакет, включающий фирменную одежду и скидки на услуги компании. Для специалистов из других городов организовано проживание в Московской области. В центре созданы все условия для комфортной работы, включая специально оборудованные зоны отдыха. Постоянный поток клиентов гарантирует стабильную занятость.