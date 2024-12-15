Опубликован список из 5 продуктов, которые подорожают на 5-80% к Новому году

На Новый год и праздничные выходные, которые последуют за ним, могут значительно подорожать популярные продукты. Их покупают многие россияне, сообщает екатеринбургский портал « Наша газета ».

Красная икра и кондитерские изделия могут подорожать на 5-10% из-за высокого спроса. Грибы и, в частности, шампиньоны, будут стоить больше на 60-80% из-за недостатка предложения.

Индейка может подорожать на 50%, поскольку была временная приостановка производства у крупного поставщика РФ. Также в декабре на 10-15% растет стоимость рыбы.

Еще подорожает молочная продукция и яйца.