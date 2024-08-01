Опубликован обновленный рейтинг самых богатых бизнесменов России

По информации Bloomberg Billionaires Index, в первые семь месяцев этого года совокупное состояние самых богатых российских предпринимателей увеличилось на 26,2 млрд долларов. Больше всех прибавил бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, сообщает РИА Новости .

Состояние Мельниченко увеличилось на 6,37 млрд долларов и составило 25,2 млрд долларов. Всего рейтинг включает в себя 500 самых богатых людей мира. В него входят 26 россиян, общее состояние которых оценивается в 361,76 млрд долларов.

Самым богатым предпринимателем из РФ остается Владимир Потанин — один из основных совладельцев компании «Норникель». Его состояние выросло на 498 млн долларов и на 1 августа составило 31,6 млрд долларов.

На второй строчке рейтинга Вагит Алекперов — совладелец компании «Лукойл». Его состояние выросло на 3,24 млрд долларов — до 27,9 млрд. На третьем месте бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который прибавил 3,05 млрд долларов за первые 7 месяцев этого года. Сейчас его состояние оценивается в 27 млрд долларов.

Также в список самых богатых бизнесменов вошли Алексей Мордашов («Северсталь»), Леонид Михельсон («Новатэк»), Михаил Прохоров («Онэксим»), Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), Михаил Фридман («Альфа-групп») и предприниматель Дмитрий Рыболовлев.

В рейтинге появился и новый участник. Им оказался создатель мессенджера Telegram, предприниматель Павел Дуров. Он занял 17-е место в рейтинге по РФ. Состояние бизнесмена оценили в 9,15 млрд долларов.