«Ъ»: оптовые цены на мясо подскочили в конце апреля

Оптовые цены на мясо на российском рынке традиционно выросли на фоне высокого спроса перед майскими праздниками, пишет «Коммерсант» .

По данным газеты, курятина и свинина в опте в среднем подорожали на 6–8% за последнюю неделю апреля. Но производители считают рост цен кратковременным. Коррекция может произойти уже после праздников.

Также причин для беспокойства не видят и в российском министерстве сельского хозяйства, однако ситуация с ценами на продукты сегодня «на особом контроле».

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев назвал рост цен в конце апреля обычной ситуацией на фоне приближения «шашлычного» сезона. Ценовой всплеск, по его словам, ожидался еще в середине месяца, однако в этому году причиной задержки стала Пасха. Аналитики группы «Черкизово» тоже объяснили рост цен сезонным фактором. Цены, по их мнению, должны скорректироваться после праздничного сезона.