Опрос показал рекордно низкие ожидания фирм ЕС от бизнеса в Китае

Перспективы ведения предпринимательской деятельности в КНР для европейских компаний сейчас находятся на рекордно низком уровне, сообщает ТАСС .

Такие выводы сделаны по результатам опроса среди 529 присутствующих на китайском рынке фирм Евросоюза.

Как пишут Reuters и Financial Times, свыше 25% компаний скептически оценивают потенциал роста в КНР, а 44% не верят в перспективы успешного развития. Это самый пессимистичный прогноз у бизнеса за все 20 лет отчетов Европейской торговой палаты в КНР.

Только 13% европейских компаний отметили, что рассматривают КНР как основное направление для инвестиций. В прошлом году данный показатель был 16%, в 2022 году — 21%, в 2021 году — 27%.

Про увеличение дохода рассказали рекордно низкие 39% фирм, а 55% опрошенных считают замедление темпов роста экономики страны одной из трех главных проблем для ведения бизнеса в КНР. Также среди проблем называют слабый спрос, высокий уровень госдолга и сохраняющиеся проблемы в недвижимости.