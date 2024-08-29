Опрос показал, что лишь треть петербуржцев согласны на зарплату в конверте

Согласно результатам опроса, проведенного аналитиками сервиса SuperJob, только 34% жителей Санкт-Петербурга готовы соглашаться на зарплату в конверте, без официального оформления, сообщает газета «Петербургский дневник» .

При этом 43% петербуржцев категорически не согласны на такие «серые» схемы выплаты заработной платы.

Исследование также показало, что женщины реже мужчин готовы работать с неофициальным доходом — 46% против 40% соответственно. Кроме того, петербуржцы старше 45 лет чаще выступают против зарплат в конвертах по сравнению с более молодыми работниками, что связано с приближением возраста выхода на пенсию.

Среди граждан с доходом от 100 тыс. рублей в месяц как противников «серых» схем (46%), так и тех, кто допускает полуофициальные выплаты (37%), оказалось больше. Вероятно, это объясняется грядущим введением в 2025 году в России прогрессивной шкалы НДФЛ, при которой доходы свыше 200 тыс. рублей в месяц будут облагаться налогом по повышенной ставке.