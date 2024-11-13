Оплата имущественных налогов в Клину достигла 50%

По данным на 11 ноября 2024 года собираемость имущественных налогов в городском округе Клин достигла 50%. В течение первых десяти месяцев текущего года наблюдается позитивная динамика поступлений налоговых платежей в бюджет: увеличение составило 146% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о высокой активности налогоплательщиков и эффективности реализуемых мер по сбору налогов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день было направлено 61 тысяча сводных налоговых уведомлений. Из них более 40 тысяч выгружены в личные кабинеты граждан, а остальные отправлены по почте. Также уведомления можно получить в налоговой инспекции или в многофункциональных центрах (МФЦ).

Срок уплаты имущественных налогов за прошлый год истекает 2 декабря. Речь идет о земельном, транспортном налоге и об НДФЛ, не удержанном налоговым агентом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.