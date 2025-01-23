Оперативные итоги исполнения бюджета подведены в Подмосковье за 2024 год

Консолидированный бюджет Подмосковья исполнен по доходам в сумме 1 446,2 млрд рублей с ростом на 15,9% к уровню 2023 года, по расходам — 1 364,7 млрд рублей с ростом на 10,3% к уровню 2023 года, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Доходы областного бюджета исполнены в сумме 1 125,7 млрд рублей, расходы — 1 053,4 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета выросли к уровню 2023 года на 17,1% до 1 016,3 млрд рублей.

Расходная часть бюджета Московской области формируется по программно-целевому принципу. На исполнение 19 государственных программ Подмосковья в 2024 году направлено 1 038,1 млрд рублей, или 98,5% всех расходов. По сравнению с прошлым годом финансирование государственных программ в регионе увеличилось на 67,5 млрд рублей.

Наиболее высокий уровень освоения достигнут по программам «Предпринимательство Подмосковья» (99,9%), «Архитектура и градостроительство Подмосковья» (99,9%), «Спорт Подмосковья» (99,5%), «Образование Подмосковья» (99,2%), «Управление имуществом и финансами Московской области» (99,2%), «Культура и туризм Подмосковья» (99,1%).

Расходы бюджета на реализацию национальных проектов в 2024 году составили 142,3 млрд рублей, или 94% от плана. В лидеры по исполнению вышли нацпроекты «Туризм и индустрия гостеприимства», «Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт»: они исполнены на 100%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.