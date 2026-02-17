ОП РФ предложила считать отпуск по рабочим дням, чтобы увеличить отдых

Эксперт Чирков: для бизнеса отпуск по рабочим дням может означать рост издержек

Общественная палата предложила отказаться от расчета отпусков по календарным дням и учитывать только рабочие. Экономист Максим Чирков заявил, что это увеличит фактическое время отдыха и может повлиять на рынок труда, сообщает АБН24 .

В ОП РФ выступили с инициативой изменить порядок расчета отпусков — вместо календарных дней учитывать рабочие. Чирков отметил, что действующая система не всегда выглядит справедливой, поскольку объем фактического отдыха зависит от того, на какой период приходится отпуск.

«Система отпусков по календарным дням действительно выглядит не вполне справедливой, поскольку фактическое количество свободного времени у работников зависит от того, на какой период приходится отпуск. Переход на расчет отпусков по рабочим дням приведет к увеличению фактического времени отдыха сотрудников, так как отпускные дни будут комбинироваться с выходными и праздничными», — добавил Чирков.

По его словам, для бизнеса реформа может означать рост издержек.

«Компаниям, возможно, придется нанимать дополнительных сотрудников, чтобы поддерживать прежний уровень производства и компенсировать отсутствие работников, что приведет к росту издержек. Однако рынок сможет адаптироваться к новым условиям», — подчеркнул эксперт.

Он сказал, что изменения могут стимулировать рост найма, поскольку компаниям понадобятся дополнительные кадры.

