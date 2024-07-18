ООО «САЦ» допустило нарушения при организации и проведении торгов в Подмосковье

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу физического лица на действия организатора торгов — ООО «САЦ» — при организации и проведении торгов по продаже имущества должника — физического лица, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы организатором торгов нарушен порядок ознакомления с имуществом должника, что лишило заявителя возможности дальнейшего участия в торгах.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации торгов, и признала жалобу обоснованной.

ООО «САЦ» выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.