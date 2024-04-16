Омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю вернуть 200 тыс руб

Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Более 200 тыс. рублей задолжала по исполненному контракту городская администрация предпринимателю. Благодаря действиям уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева удалось помочь в оплате образовавшейся задолженности. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Общество с ограниченной ответственностью по результатам электронного аукциона заключило контракт с местной администрацией по оказанию типографских услуг и производству печатной сувенирной продукции. Работы были выполнены в полном объеме и в установленные сроки, но оплаты за них не последовало.

Попытки урегулировать вопрос самостоятельно результатов не дали. Руководство предприятия обратилось к бизнес-омбудсмену за защитой своих прав.

Усмотрев нарушение прав и законных интересов предпринимателя, уполномоченный направил запрос главе городского округа о погашении задолженности.

Денежные средства в полном объеме были перечислены на счет заявителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.