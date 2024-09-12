Оливковое масло стало недоступным для большинства россиян

В России взлетели цены на оливковое масло, поэтому данный продукт стал недоступен для большинства потребителей, сообщает « Прайм ».

Как заявила член совета директоров греко-российской торговой палаты Елена Калинина, спрос на оливковое масло в России значительно упал из-за роста цен. Многие россияне просто не могут позволить себе этот продукт.

Однако, по словам Калининой, ситуация на рынке все еще стабильная, так как масло и ранее могли позволить себе немногие.

«Не все могли и раньше себе позволить оливковое масло, когда оно стоило 500 рублей на полке, а сейчас, когда цена 1500-1800 рублей, тем более», — отметила Калинина.

Она добавила, что с конца сентября на оливковое масло вводится маркировка «Честный знак», которая должна присутствовать на каждой бутылке продукта. Из-за дополнительных затрат на нее цена на масло может подскочить еще сильнее.

Калинина отметила, что у россиян отсутствует культура потребления оливкового масла Extra Virgin. Спрос на него небольшой, а потому поставки в РФ находятся на низком уровне.

По словам эксперта, главными потребителями оливкового масла в РФ являются в основном те, кто ездил в отпуска на Средиземное море. Но из-за роста цен сейчас россияне переходят на другое растительное масло.