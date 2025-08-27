Более одной тысячи женщин с детьми получили удобную работу в Подмосковье

Более одной тысячи женщин с детьми помогли трудоустроиться в Подмосковье, сообщила заместитель министра социального развития Московской области Вера Марченко.

«Не могу не сказать о трудоустройстве. И 42% трудоустроены с условиями, которые просила многодетная мама, это: гибкий график, дистанционная работа. Даже проводилась их подготовка к определенным профессиям», — сообщила Марченко в ходе общественных обсуждений в стенах Московской областной думы, посвященных реализации мер демографической политики.

Она отметила, что самыми популярными профессиями среди семей с детьми стали: программист, психолог, инспектор по кадрам, специалист в сфере закупок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние годы в регионе выросло количество многодетных семей.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.