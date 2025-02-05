Около 800 млн рублей инвестируют в производство электрооборудования в Подмосковье

Компания «ЭнергоПром-Альянс» расширит производство электрооборудования в подмосковном городском округе Подольск. Финансовую поддержку компании в реализации инвестпроекта окажет фонд развития промышленности Московской области, который одобрил предприятию выдачу льготного займа. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Почти 795 млн рублей инвестирует компания «ЭнергоПром-Альянс» в запуск производства электротехнического оборудования в г. о. Подольск. 100 млн рублей компания получит в рамках региональной господдержки проекта в подмосковном ФРП. Запуск серийного производства запланирован уже в этом году. Реализация проекта позволит создать более 130 рабочих мест для жителей округа», — рассказала замппредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках инвестпроекта компания запустит производство силовых трансформаторов с сухой изоляцией и локализует производство комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией. Мощность нового производства превысит 700 единиц электротехнического оборудования в год.

Сегодня электрооборудование компании «ЭнергоПром-Альянс» успешно эксплуатируется на самых разных инфраструктурных и промышленных объектах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», – сказал глава региона.