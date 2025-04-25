Около 80 тысяч: аналитик рассказал о зарплатных ожиданиях студентов в РФ
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Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев заявил, что в 2025 году зарплатные ожидания российских студентов выросли примерно на 16% — до 79,4 тысяч рублей в месяц, сообщает Газета.ru.
«Рост зарплатных ожиданий студентов может быть связан с продолжающимся кадровым дефицитом в различных отраслях, что делает работодателей более склонными нанимать студентов и предлагать им конкурентоспособные условия», — сказал эксперт.
По его словам, особенно эта ситуация ясно проявляется в интеллектуальных сферах, где студенты, которые совмещают работу и учебу, рассчитывают на заработную плату в районе 40-50 тысяч рублей.
Сегодня доступная молодым специалистам доля вакансий увеличилась до 12,5%: два года назад этот показатель составлял всего 6%. Это говорит об увеличении числа студентов, готовых совмещать работу с учебой.