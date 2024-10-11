Около 50% всего экспорта Подмосковья в Таджикистан составляет пищевая продукция

«По итогам прошлого года 46% всего экспорта предприятий Московской области приходится на пищевую продукцию, которая пользуется большой популярностью у жителей Таджикистана. Помимо пищевой продукции, Подмосковье также является ведущим регионом по поставкам косметических средств и бытовой химии. Общий объем достигает 15% от всех поставок России в Таджикистан. Также стоит выделить экспорт фармацевтической продукции — объем поставок подмосковных производителей занимает 17% от общероссийских поставок. Мы также ждем предпринимателей из Таджикистана и готовы помочь им начать бизнес в Московской области», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева в рамках круглого стола на VIII межпарламентском форуме «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» в Душанбе. Официальный визит российской делегации возглавила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Также зампред Зиновьева рассказала участникам встречи о мерах поддержки, которые доступны для иностранных инвесторов и инфраструктуре для развития бизнеса. В Московской области в настоящее время функционируют 5 особых экономических зон и 70 индустриальных парков. Еще пять парков будут запущены в ближайшее время. Все они будут работать в новом формате «5 в одном», когда создается не просто инженерная инфраструктура, а комфортные места для проживания, колледж и готовые промышленные здания, где могут разместиться производства.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.