Около 5 млрд рублей в Подмосковье выделят на кредиты на посевную для аграриев

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных на 106-м заседании Мособлдумы сообщил, что в 2025 году в регионе объем кредитов на проведение посевной составит примерно 5 млрд рублей.

«На поддержку растениеводства в этом году предусмотрено 2,4 млрд рублей, что на 4% больше, чем в 2024 году. Разумеется, для каждого сельхоз товаропроизводителя крайне важно наличие средств перед началом посевной кампании — это так называемые льготные кредиты на посевную. Мы ожидаем, что в этом году объем кредитов составит не менее 5 млрд рублей», — сказал Двойных.

Он добавил, что ранее регион обращался в федеральные органы власти и Минсельхоз с инициативой включить молочное животноводство в перечень приоритетных отраслей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.