Около 40% женщин в Подмосковье ведут свой бизнес

Доля женщин-предпринимателей в сфере информационных технологий и химического производства в России достигла 50%. Еще пять лет назад в области ИТ этот показатель был на уровне 38%, а в производстве химических веществ — 33%. Также за этот период выросло число женщин-предпринимателей, занимающихся производством пищевых продуктов (с 46 до 53%), а также складской и транспортной деятельностью (с 25 до 33%). Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в России почти 1,9 млн женщин осуществляют предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей (это 41% всех ИП в России). Еще около 6,5 млн женщин зарегистрированы в качестве самозанятых граждан (44% всех самозанятых).

«В предпринимательстве уже давно стерлись гендерные границы, женщины успешно реализуют свои бизнес-идеи в самых разных отраслях. Они производят изделия для металлургии и ТЭК, ремонтируют компьютеры и пишут ПО, открывают ветеринарные клиники и управляют автопарком такси для детей. С начала 2025 года они открыли более 300 тысяч новых ИП. Это 43% от общего числа вновь созданных ИП в стране. Учитывая, что в последние пять лет общее число женщин-предпринимателей в России остается стабильным на уровне 40%, в перспективе можно ожидать увеличение доли женщин-ИП. Причем мы видим, что в последние годы женщины активно открывают бизнес в нишах, которые освободились после ухода иностранных производителей. Например, они запускают свои бренды одежды, производят косметику и успешно ведут бизнес в сфере ИТ. Причем женщины чаще обращаются и получают государственную поддержку. 48% действующих женщин-ИП пользовались различными инструментами развития бизнеса. У мужчин эта доля составляет 40%», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Самая высокая доля женщин-предпринимателей сейчас наблюдается в сфере социальных услуг, производства одежды, туристических агентств, образования, права и бухгалтерского учета, ветеринарии, страхования и HR.

Московская область вошла в число регионов-лидеров по увеличению доли женщин в бизнесе за 5 лет.

«На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано более 460 тысяч МСП и свыше 1 млн самозанятых, причем порядка 40% от этого количества приходится на женщин. Бизнес-леди Московской области реализуют проекты в таких сферах, как розничная торговля, недвижимость, бьюти-сфера и сфера услуг, бухгалтерский учет, сфера образования, маркетинг, ИТ и другие», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.