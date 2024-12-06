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Около 4 тыс тонн конфет купили жители Подмосковья в ноябре 2024 года

В прошлом месяце жители Московской области приобрели 3,7 тыс. тонн сладкого и конфет, что равняется 126 кг конфет в день. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода региона.

На прилавках региональных розничных магазинов, торговых сетей, рынков и ярмарок представлен широкий выбор сладостей — зефир, шоколад разных сортов, вафли, козинаки, сахарная вата и конечно же конфеты, начиная с леденцовой карамели и знакомых всем с детства батончиков, заканчивая сухофруктами, халвой, нугой, желе и марципаном, покрытых шоколадной глазурью.

Для приобретения вкусного, качественного и безопасного сладкого подарка к предстоящим новогодним праздникам рекомендуется совершать покупки в местах санкционированной торговли — супермаркетах, магазинах, городских рынках и специализированных ярмарках, обращая внимание на этикетку упаковки, дату изготовления и срок годности.

Потребление сахара должно быть в умеренных дозах, примерно 19 грамм или одна-две конфеты в день.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.