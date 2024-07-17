Около 34 тыс контрактов заключили через торгового бота на портале поставщиков Москвы

В первое полугодие 2024 года с помощью торгового бота, размещенного на столичном портале поставщиков, поставщики смогли успешно заключить почти 34 тыс. контрактов. В общей сложности сумма контактов составила 4,8 млрд рублей, сообщила заммэра столицы — руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

«Сервис предоставляет предпринимателям возможность принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно, что не только упрощает работу на ресурсе, но и значительно экономит время. С момента запуска торгового бота в октябре 2022 года с его помощью уже заключено 132,4 тыс. контрактов на 16,7 млрд рублей. Благодаря снижению начальной цены на закупках с применением сервиса заказчики за это время сэкономили свыше 9,9 млрд рублей», — рассказала Багреева.

К торговому боту уже подключаются поставщики из разных регионов. Благодаря удобной опции, география бизнеса расширяется, продажи увеличиваются, а договоры поставок можно заключить напрямую с госзаказчиком.

«Сервис автоматических ставок — инструмент, позволяющий предпринимателям снизить трудозатраты и упростить участие в закупках, сохраняя высокий уровень конкуренции. Активнее всех им пользуются предприниматели из Москвы и Московской области — они с помощью бота заключили 76,3 тыс. и 25,2 тыс. контрактов соответственно. На третьем месте Пермский край с 2,7 тыс. подписанных контрактов. Еще 2,5 тыс. мини-аукционов с применением сервиса выиграли представители из Санкт-Петербурга, 1,5 тыс. — из Псковской области», — рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Котировочные сессии — это мини-аукционы, которые длятся по 3, 6 или 24 часа. В это время поставщики конкурируют друг с другом, постепенно снижая начальную цену контракта. Торговый бот позволяет предпринимателям участвовать в котировочных сессиях в автоматическом режиме.

При подключении сервиса пользователь указывает минимальную сумму, до которой готов опуститься во время мини-аукциона. При этом он не мешает другим участникам вносить ценовые предложения. Благодаря таким оперативным сделкам поставщики могут быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчики — приобретать необходимую продукцию по выгодной цене.

«Порядка 90 процентов предпринимателей на портале поставщиков — представители малого и среднего бизнеса. Мы прислушиваемся к их потребностям, дорабатываем и развиваем сервисы закупочной платформы на основе полученной связи. Бот автоматических ставок — важный инструмент портала, который оптимизирует процессы участия в закупках малого объема, экономит ресурсы и позволяет привлечь на ресурс больше поставщиков. Чтобы воспользоваться сервисом, перед началом мини-аукциона поставщики устанавливают минимальную стоимость, за которую готовы поставить нужную продукцию, и после начала сессии бот сам делает ставки до указанной цены, конкурируя наравне с другими участниками», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Роман Урнышев.

Для автоматизации закупок малого бизнеса портал поставщиков создали еще в 2013 году. В настоящий момент на платформе работают заказчики из 40 регионов России и свыше 330 тыс. поставщиков со всей страны, а каталог продукции насчитывает более 2,8 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Специалисты развивают портал, добавляя в него актуальные обновления, которые предлагают пользователям новые возможности и сервисы.

Функциональным заказчиком портала поставщиков является Департамент города Москвы по конкурентной политике, а техническое развитие курирует столичный Департамент информационных технологий.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.