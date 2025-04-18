Около 23 тыс тонн мармелада выпустили за год подмосковные производители

В подмосковных сетевых и розничных магазинах представлен широкий ассортимент мармелада, в том числе и от региональных производителей, которые в прошлом году выпустили 23 тыс. тонн мармелада, а за первые два месяца этого года 3,4 тысячи тонн — более 71,7% от общего объема мармелада в Центральном Федеральном округе и 32,2% от Общероссийского объема. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мармелад — вкусное и полезное лакомство, которе готовится с использованием фруктового, ягодного или овощного сырья в количестве не менее 30% и 15%, с добавлением сахара и желирующих веществ — агар-агара (из водорослей), пектина (из фруктов) или желатина (животного происхождения). Чем больше в мармеладе натуральных ингредиентов — тем полезнее лакомство, а отсутствие в составе изделия жиров делает его менее калорийным. Чаще всего в продаже он встречается в упаковках по 150-300 граммов: цитрусовые дольки с глазурью вместо кожуры, кусочки и фигурки — привычный с детства мармелад разных форм, жевательный — более плотный и упругий мармелад, который хорошо жуется и выпускается в форме небольших фигурок, к примеру, медвежат.

Ведущими региональными производителями по этому направлению являются: ООО «Конфаэль Коллекция» из Красногорска — в ассортименте представлен мармелад без содержания сахара под торговой маркой «Лакомства для здоровья», ЗАО «КДВ Павловский Посад» филиал ПАО «Красный Октябрь» — лакомство с содержанием натурального сока под брендом «BabyFox», а также «Производство № 3 в г. Коломне», ООО «Концерн «Шоколадница» и ООО КФ «МАРМИ» из Домодедово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.