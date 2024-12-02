Около 20 тыс человек посетили форум «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье»

Центр «Мой бизнес» Московской области провел форум «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье», гостями которого стали порядка 20 тыс. человек. Мероприятие состоялось в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Форум „Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье“ проводился в два этапа: в первый день состоялась деловая программа с участием бизнес-экспертов, во второй и третий — выставка-ярмарка региональных производителей. Посетителями деловой части форума стали более 500 человек. В ходе выставки-ярмарки свою продукцию представили 59 предпринимателей Московской области, а ее гостями стали около 20 тысяч человек», —отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В числе участников выставки — индивидуальный предприниматель Ольга Аганина. В рамках мероприятия она представила авторские платки и одежду для отдыха. Новая коллекция Ольги посвящена сказкам русского поэта А. С. Пушкина.

Еще одним участником выставки-ярмарки стала индивидуальный предприниматель Елена Валькова. Девушка открыла кондитерскую студию LeVal cake, которая специализируется на производстве имбирных пряников с пищевой печатью по глазури.

Больше информации о поддержке бизнеса и мероприятиях для предпринимателей доступно на инвестиционном портале Московской области ( https://invest.mosreg.ru/ ) и в Telegram-канале «Мой бизнес | Московская область» ( https://t.me/mybusinessmo ).

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.