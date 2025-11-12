Около 170 млрд рублей потратят на социальные программы в Подмосковье в 2026 году

Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин сообщил, что на реализацию четырех ключевых социальных программ региона в 2026 году планируется направить 170,3 млрд рублей.

«Бюджет министерства состоит из четырех программ, самые крупные из них — "Социальная защита населения Московской области", госпрограмма "Жилище", "Безопасность Подмосковья" и "Цифровое Подмосковье". Суммарный объем финансирования на эти четыре программы составляет более 170 миллиардов рублей», — сказал Кирюхин во время публичных слушаний по проекту бюджета Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Кирюхин отметил, что в бюджете министерства на 2026 год на поддержку семей с детьми выделено порядка 43,3 млрд рублей, около 39 млрд рублей — для пенсионеров, также 30 млрд рублей — на меры соцподдержки участников СВО и членов их семей.

Кроме того, сумма около 13,5 млрд рублей планируется на меры поддержки сирот, и более 10 млрд рублей — для социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона понижают порог возраста для выдачи сертификатов на жилье сиротам до 18 лет.

«Обеспечение сирот жильем у нас поставлено на достойном уровне. Отмечу, что по федеральному закону норма выдачи сертификата — с 23-летия. Мы первыми понижаем этот порог и назначаем возраст с 18 лет», — заявил губернатор.