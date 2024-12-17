Около 100 предприятий торговли и общепита открылись в Люберцах в 2024 году

В городском округе Люберцы в 2024 году открылись около 100 предприятий торговли и общественного питания, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Каждый год на территории городского округа Люберцы растет число новых торговых объектов. В 2024 году были построены и открыты порядка 100 предприятий торговли и общественного питания. Из крупных: торговый комплекс с рестораном на улице 8 Марта, гостиничный комплекс в поселке Малаховка, сетевые продуктовые магазины, рестораны и кафе на улицах Юбилейная и Кирова. Успешная работа в данном направлении свидетельствует об удовлетворенности потребности населения в качественных услугах и территориальной доступности», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что на территории округа Люберцы расположено более 2 тыс. объектов торговли, около 950 организаций сферы бытового обслуживания и порядка 380 объектов сферы общественного питания.

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