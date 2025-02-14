Около 10 млрд рублей собственных доходов поступило в бюджет округа Пушкинский

В 2024 году налоговые и неналоговые доходы бюджета округа Пушкинский увеличились на 19,6%. Положительная динамика связана с финансовым результатом предпринимателей и ростом фонда оплаты труда. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Налоговые доходы достигли отметки в 8,4 млрд рублей, показав прирост 21,3 процента. Большую часть налоговых доходов бюджета составляют налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и платежи по налогу, взимаемому в рамках упрощенной системы налогообложения (УСН). По НДФЛ в муниципальный бюджет поступило 4,7 млрд рублей, что на 21,8% больше, чем в 2023 году. Платежи по УСН составили 1,9 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2023 году.

Неналоговые доходы бюджета Пушкинского городского округа достигли 1 млрд рублей, увеличившись на 6,4 процента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.