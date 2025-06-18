Около 1 млрд рублей инвестируют в производство багажных систем в Подмосковье

В подмосковных Мытищах появится научно-производственный и логистический комплекс группы компаний «Багажные системы» за почти 1 млрд рублей. Соответствующее соглашение о реализации инвестиционного проекта подписано представителем ГК и заместителем председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и наук и Московской области Екатериной Зиновьевой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Под строительство комплекса инвестор арендовал земельный участок площадью 25,4 тыс. кв. м. Объем инвестиций — порядка 950 млн рублей, будет создано около 70 рабочих мест. На предприятии будут выпускать багажные системы, боксы и корзины, крепления для перевозки лыж, сноубордов и велосипедов, а также другие багажные аксессуары. Плановая мощность — 20 тыс. единиц продукции в месяц. Проект планируется реализовать в 2027 году», — сказала Зиновьева.

Как рассказал генеральный директор ООО «Багажные системы» Андрей Комиссаров, инвестпроект уже находится в стадии реализации. Построено пять корпусов общей площадью 5 тыс. кв.м, подключены отопление, водоснабжение и канализация. Обеспечено электроснабжение, построена газовая котельная и водозаборная станция.

Компания «Багажные системы» разрабатывает и производит багажные системы и аксессуары для легковых автомобилей под брендом LUX. Продукция успешно представлена как в России, так и во всех странах СНГ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.