Около 1 млрд рублей инвестируют в электротехническое производство в Красногорске

В Красногорске построят производственно-складской комплекс по производству электротехнических изделий и энергосберегающего оборудования. Компания «Технофарма» планирует инвестировать около 1 млрд рублей до 2030 года, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Для реализации инвестиционного проекта компания «Технофарма» получила участок по региональной программе «Земля за 1 рубль».

«Объем инвестиций в строительство превысит 273 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Предприятие будет выпускать около 579 тыс. изделий ежегодно после выхода на проектную мощность. Реализация инвестиционного проекта позволит создать более 170 рабочих мест: для инженерно-технических специалистов, управленческого и рабочего персонала», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Выпускать «Технофарма» планирует следующую продукцию: полиразъемные энергозарядные станции (ПЭС) различного исполнения, печатные платы (ПП) и щиты электрические распределительные (ЩЭР). ПЭС, например, используют для электромобилей, а также для больших транспортных средств, таких как электрические автобусы.

На участке площадью 1,2 гектара, предоставленном за 1 рубль в год, компания построит комплекс, состоящий из трехэтажного административно-бытового и двухэтажного производственно-складского блока.

Размещение производства будут осуществлять в две очереди строительства. Объем производственных площадей составит не менее 20 тыс. кв. м.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.