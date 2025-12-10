Окно возможностей снижения ключевой ставки ЦБ скоро закроется — мнение эксперта

На заседании 19 декабря 2025 года ЦБ РФ предпримет компромиссный шаг и снизит ключевую ставку на 0,5 %. Консенсус явно прослеживается, так как снижение будет больше, чем хотел бы Банк России, но меньше, чем желали бы бизнес и профильные государственные ведомства, заявил РИАМО основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

«Считаем, что снижение на 50 базисных пунктов наилучшим образом отражает подход ЦБ к монетарному регулированию. Ведь в экономике ситуация явно не выглядит стабильной», — отметил он.

Индекс PMI промышленного производства по данным за ноябрь по-прежнему в «красной» зоне со значением 48,3 при том, что снижение динамики фиксируется с июня текущего года. Кроме того, постоянно корректируются данные по объему ВВП в текущем году. Так, прогноз ЦМАКП предусматривает весьма скромный рост показателя по итогам текущего года в темпах не более 0,7-0,8 % годовых. Это при том, что первоначальные официальные прогнозы лежали в цифрах 1,2-1,5 %.

«Налицо явное ухудшение экономического состояния большинства промышленных предприятий. Причем представленная динамика включает и результаты предприятий ВПК, без их учета ситуация была бы куда хуже. Другими словами, экономика остро нуждается в более дешевых кредитах, последние возможны только при более низкой ключевой ставке. Это в свою очередь и создает давление на ЦБ», — считает эксперт.

Основной задачей ЦБ является поддержание монетарной стабильности и достижение таргета по инфляции в 4 %, что возможно при устойчивой низкой инфляции. Однако, ключевой показатель, на который ориентируется ЦБ, это инфляционные ожидания и сейчас с ними — проблема, подчеркивает Исаков. Инфляционные ожидания населения по данным за ноябрь вновь подросли и достигли 13,3 %, при наблюдаемой инфляции 14,5 %. Эти цифры очень далеки от заявленного таргета. Добавим к ним и рост инфляционных ожиданий бизнеса. В результате картина будет явно диктовать необходимость сохранения текущей высокой ставки для снижения ожиданий роста цен и заякорения инфляции, считает эксперт.

«Окно возможностей снижения ключевой ставки у ЦБ скоро закроется, как минимум на ближайший квартал, из-за грядущего повышения НДС, введения технологического сбора, очередного роста ЖКХ, уже введенного утилизационного сбора. Обозначенные факторы будет разгонять инфляцию, а значит снизить ставку не получится. Добавим к перечню крепкий рубль с курсом 76,8 (который выступает как дезинфляционный фактор) и получим объективное решение ЦБ с мотивацией снижать ставку в этом месяце. Потому что потом будет длительная пауза, которую экономика будет проживать при высоких проинфляционный рисках», — считает Исаков.

По его мнению, альтернативный вариант в виде оставления ставки без изменений на текущем уровне будет болезненно воспринят бизнесом и учитывая давление, которое оказывается на ЦБ, такое решение маловероятно.

Снижение на величину 100 базисных пунктов, учитывая текущие инфляционные ожидания вряд ли будет принято, так как приведет к ускорению инфляции. Последняя и так будет на повышенных уровнях в начале следующего года, указывает эксперт.

«В итоге ЦБ, вероятно, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, сопроводив решение жесткой риторикой и осторожным подходом к дальнейшим решениям в следующем году», — подытоживает Исаков.