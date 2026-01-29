ОИЯИ и Саратовский университет обсудили сотрудничество в Подмосковье

Делегация Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского посетила Объединенный институт ядерных исследований в Подмосковье, где стороны обсудили развитие научного и образовательного сотрудничества, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

В Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) прошла встреча с делегацией Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. В состав делегации вошли ректор СГУ Алексей Чумаченко, проректор по научной работе и цифровому развитию Алексей Короновский, заместитель директора Института физики Асель Адилова и другие представители университета.

На встрече с директором ОИЯИ Григорием Трубниковым участники отметили многолетнее сотрудничество между институтом и СГУ в подготовке кадров и проведении научных исследований. Было подчеркнуто, что выпускники СГУ успешно работают во всех лабораториях ОИЯИ, многие из них возглавляют научные проекты.

В ходе визита делегация ознакомилась с работой лабораторий института, включая циклотронный комплекс ДЦ-280, наноцентр, ускорительный комплекс NICA и реактор ИБР-2. Особое внимание уделили перспективам совместных исследований в области медицинской физики, радиобиологии, новых материалов и экологии.

В завершение стороны обсудили организационные меры по развитию сотрудничества, а также вопросы популяризации физики среди молодежи и поддержки школьных учителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.