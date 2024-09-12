Ohui вместо LG: южнокорейский бренд возвращается в Россию
Ушедший из России LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака
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Ушедший ранее из РФ южнокорейский бренд LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака в стране — Ohui, документы отправлены в Роспатент, сообщает РИА Новости.
Под брендом Ohui компания планирует создавать кремы, парфюмы, а также уход для волос и иные косметические средства.
Заявка поступила в Роспатент 6 сентября, ее опубликовали 10 сентября.
LG заявило об уходе с российского рынка в марте 2022 года. Поставки техники и электроники приостановили. При этом фирма пообещала следить за складывающейся ситуацией.