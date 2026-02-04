Ограничение пополнения счета наличными в 1 млн рублей в месяц — мнение банкира

Инициатива Минфина запретить вносить на счет более 1 млн рублей наличными в месяц направлена в первую очередь на повышение прозрачности финансовых операций и борьбу с теневой экономикой. Однако такая мера может дать и обратный эффект, заявил РИАМО начальник управления клиентских отношений СДМ-Банка Иван Лонкин.

По словам эксперта, цель Минфина — повысить прозрачность операций и борьба с теневой экономикой — понятна и оправданна. Однако банки уже имеют эффективные инструменты контроля: при внесении сумм, например, от 3 млн рублей клиенту обязательно задают вопросы о происхождении средств и запрашивают документы. Лонкин считает эту меру достаточной и разумной, поскольку она позволяет отслеживать подозрительные операции без создания излишних барьеров для граждан.

«Введение дополнительного, отдельного ограничения на внесение наличных суммой более 1 млн руб. может привести к нежелательному эффекту. Вместо того, чтобы сократиться, рынок наличных расчетов может, наоборот, вырасти. Люди, столкнувшиеся с трудностями при внесении наличных на счет, будут искать альтернативные пути. Все это может только усложнит контроль и сделает экономику менее прозрачной», — отметил банкир.

Лонкин предложил скорректировать инициативу. По его мнению, порог должен быть значительно выше — на уровне 10-15 млн рублей. Это позволит не создавать необоснованных барьеров для большинства граждан и бизнеса, продолжая стимулировать безналичные расчеты.

Также эксперт подчеркнул, что в случае принятия новых правил критически важен длительный переходный период. Это даст возможность владельцам крупных наличных сбережений легализовать их без спешки и паники, предотвратив ажиотажный спрос и злоупотребления.

