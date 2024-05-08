Офсетные контракты улучшили фармацевтическую отрасль Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном Telegram-канале рассказал, что с 2017 по 2024 год в столице заключили 11 офсетных контрактов, которые благоприятно повлияли на развитие этой отрасли в регионе.

«Офсеты стали важнейшим инструментом обеспечения безопасности и технологического суверенитета России. Максимально востребованными они оказались именно в сфере медицины», — написал Собянин.

По словам градоначальника, на сегодняшний день в Москве уже построили и модернизировали в общей сложности шесть заводов и производственных линий. Около 1,9 тысячи жителей столицы успешно устроились на новые рабочие места.

Благодаря улучшению фармацевтической отрасли, московские больницы своевременно получаются различные медицинские изделия и лекарства в необходимом объеме.

Медицина в Московской области развивается и в другом направлении — в образовательных учреждениях готовят профессионалов, которые будут оказывать помощь населению. Более 600 студентов получают квалифицированное образование по целевым направлениям.