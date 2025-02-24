Оффер не гарантия: можно ли получить компенсацию, если вам отказали в работе

Юрист объяснил, что делать, если уволились ради новой работы, но не получили ее

Эксперты по трудоустройству рассказали, является ли оффер гарантией трудоустройства и что делать, если вы не получили обещанную работу, но уже успели уволиться со старого места, сообщает «Секрет фирмы» .

Как отмечают специалисты, оффер, полученный в мессенджерах или по электронной почте, а тем более озвученный работодателем устно, по сути не имеет никакой юридической силы. И даже если он оформлен документально, это не гарантирует трудоустройства.

«Настоящий оффер должен быть оформлен как предварительный договор или соглашение о намерениях, который подписывают обе стороны: и работодатель, и соискатель», — рассказал юрист Антон Палюлин.

По его словам, оффер будет иметь юридическую силу лишь в том случае, если в нем предусмотрены все условия трудового договора согласно статье 57 Трудового кодекса (ТК) РФ, а именно — место работы и должность, размер зарплаты и другие параметры.

Но даже в этом случае оффер скорее носит информационный характер, чем является стопроцентной гарантией, считает HR-директор «Акфикс-Рус» Дарья Дубровина.

Поскольку официального понятия оффера в трудовом законодательстве нет, возникают «правовые дыры», говорит ведущий юрист Европейской юридический службы Олег Черкасов. Так что пока трудовой договор не подписан, обе стороны могут отказаться от оффера без разъяснения причин.

И все же, по словам Антона Палюнина, если работодатель внезапно и необоснованно передумал, соискатель все же может получить компенсацию согласно статье 434.1 Гражданского Кодекса РФ. Так, работник имеет прав потребовать возмещение убытков, например, от потери прежнего места работы или затрат на переезд, но для этого придется обращаться в суд, так как в ТК такая возможность не прописана.