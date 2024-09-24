ОЭЗ «Технополис Москва» увеличивает число резидентов

Столичное предприятие АО «САГА Технологии» получило статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», сказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Этот статус дает компании возможность получать ряд налоговых преференций.

«Развитие сервисной инфраструктуры остается нашей приоритетной задачей. По поручению мэра Москвы внедряем лучшие в мире бесконтактные платежные сервисы, в том числе за счет новых решений столичных компаний. Присвоение статуса резидента позволяет предприятиям внедрять самые современные разработки и инвестировать в новые высокотехнологичные проекты», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что за первую половину текущего года частные инвестиции резидентов ОЭЗ составили порядка 30 млрд рублей, это почти на 10 млрд рублей больше, чем за такой же период 2023 года. Лидерами в этом сегменте стали производители микроэлектроники и фотоники.

ОЭЗ «САГА Технологии» занимается производством банковского оборудования, высокотехнологичных аппаратов самообслуживания и решения для автоматизации производства. В городе компания успешно локализовала производство российских банкоматов с функцией рециркуляции денег.

Также предприятие производит зарядные станции для электротранспорта, которые работают на улицах Москвы и других регионов РФ.

«Сегодня в столичной ОЭЗ свою деятельность ведут более 200 компаний, из которых свыше 100 промышленных предприятий имеют статус резидента. Это дает им возможность пользоваться московскими мерами государственной поддержки, в частности, рядом налоговых преференций. Мы заинтересованы в увеличении количества резидентов ОЭЗ „Технополис Москва“», — добавил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что благодаря статусу компании могут больше инвестировать в свои проекты, расширять и локализовать производства, наращивать выпуск продукции и увеличивать количество рабочих мест.

«На площадке ОЭЗ „Технополис Москва“ мы разместим производство касс самообслуживания и нашего флагмана — российского банкомата с рециркуляцией денег. Только за 6 месяцев этого года мы передали заказчикам свыше 5 тыс. таких аппаратов, а запуск новых линий позволит увеличить производство и удовлетворить растущий спрос. С открытием цехов в ОЭЗ „Технополис Москва“ мы планируем увеличить наш штат и открыть около сотни вакансий», — отметила коммерческий директор АО «САГА Технологии» Оксана Калашникова.

По ее словам, благодаря поддержке столицы и уменьшению налоговой нагрузки компания сможет нарастить число и состав станочного парка и финансировать разработки новых продуктов.

Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» принимают участие в федеральных и региональных проектах по развитию сервисной инфраструктуры.