ОЭЗ «Технополис Москва» укрепляет промышленную кооперацию

ОЭЗ «Технополис Москва» развивает промышленную кооперацию на локальном, региональном и мировом уровнях, сообщил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Степан Коваленко в ходе выступления на III Международном форуме особых экономических зон в Нижнем Новгороде.

В рамках панельной сессии «ОЭЗ как инструмент развития промышленных коридоров» представители различных регионов РФ обсудили роль ОЭЗ в формировании кооперационных связей как внутри страны, так и на международном уровне.

«Драйвером развития передовой промышленности сегодня является ОЭЗ „Технополис Москва“, где сосредоточено свыше 230 высокотехнологичных предприятий. К 2030 году особая экономическая зона столицы станет крупнейшим индустриальным центром Европы. Для достижения этой цели развиваем промышленную кооперацию на локальном, региональном и международном уровнях», — сказал Коваленко.

Создание кластеров на базе ОЭЗ «Технополис Москва» способствует кооперации технологических компаний мегаполиса и помогает комплексно развивать высокотехнологичные отрасли промышленности — от научных разработок до запуска серийного производства. Так, фармацевтический кластер столицы, созданный на площадках «Алабушево» и «Печатники» ОЭЗ, позволяет создать совершенно новые критически важные препараты, аналогов которым нет в мире.

Кроме того, ОЭЗ столицы активно сотрудничает с остальными регионами РФ. Известно, что представители «Технополис Москва» регулярно делятся опытом и лучшими практиками с коллегами из других особых экономических зон страны, показывая передовые разработки резидентов на площадках города, а также продвинутые инфраструктурные решения.

Коваленко считает, что продукция, произведенная в столице, востребована в других странах благодаря промышленной кооперации на международном уровне. Компании, чьи производства локализованы в ОЭЗ «Технополис Москва», могут воспользоваться экспортными мерами поддержки мегаполиса, которые предоставляет Центр развития экспорта, промышленности и инвестиций «Моспром».

«Меры поддержки города могут комбинироваться. Моспром помогает в том числе резидентам столичной особой экономической зоны. Такая кооперация приносит свои плоды: по итогам 2024 года резиденты ОЭЗ Москвы реализовали за рубежом продукции на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Рост к 2023 году составил 17%. Так, интерактивные доски предприятия-резидента помогают учиться школьникам из Сербии, Казахстана, Таджикистана. А бионические протезы ног другого резидента теперь доступны людям из таких стран, как Беларусь, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан», — заключил замруководителя департамента.