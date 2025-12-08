ОЭЗ «Дубна» выпускает треть всех пробирок в стране

Резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна» — компания «Гранат Био Тех» является одним из крупнейших производителей вакуумных систем для забора крови на российском рынке. На предприятии компании реализован полный цикл производства этих медицинских изделий, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Каждая третья медицинская пробирка для взятия анализов выпускается на предприятии „Гранат Био Тех“ в ОЭЗ „Дубна“. Общие производственные мощности завода позволяют выпускать 210 млн пробирок, 80 млн. игл и 40 млн держателей в год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Гранат Био Тех» выпускает продукцию для лабораторной медицины под торговой маркой Acti-Fine. Технологические линии на предприятии спроектированы таким образом, что позволяют производить широкий ассортимент медицинских изделий – более 800 номенклатурных единиц.

Фактический объем инвестиций компании «Гранат Био Тех» на площадке ОЭЗ «Дубна» уже составляет порядка 3 млрд рублей. На заводе работают 190 сотрудников. Сегодня предприятие обеспечивает диагностические центры и лаборатории РФ качественной импортозамещающей продукций. Также компания поставляет медизделия в ряд стран ближнего зарубежья.

