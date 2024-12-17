ОЭЗ «Дубна» вошла в число лучших особых экономических зон России

ОЭЗ «Дубна» в очередной раз была признана одной из лучших особых экономических зон России. Подмосковная площадка вошла в топ-3 среди ОЭЗ технико-внедренческого типа по итогам VIII национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ, подготовленного ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Подмосковная ОЭЗ «Дубна» сегодня является самой крупной ОЭЗ в России по количеству резидентов. На данный момент ОЭЗ «Дубна» — это 164 резидента, свыше 100 млрд рублей осуществленных инвестиций и более 9 тыс. созданных рабочих мест. Место в топе Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ в очередной раз подтверждает высочайшее качество индустриальной инфраструктуры, созданной в Дубне», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что высокий интерес инвесторов к ОЭЗ «Дубна» является основанием для расширения территории особой экономической зоны. Территория ОЭЗ уже была увеличена дважды — в 2018 и 2020 годах. Очередное расширение ОЭЗ запланировано на ближайшее время. Площадка будет увеличена на 56,5 га — до 336 га, что позволит привлечь в Дубну новых технологичных инвесторов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.