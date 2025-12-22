ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье отмечает 20-летие

Особая экономическая зона «Дубна» в Подмосковье отмечает 20-летие, сохраняя позиции одной из ведущих площадок для высокотехнологичного бизнеса в России. В 2025 году ОЭЗ вновь вошла в число лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

ОЭЗ «Дубна» была создана в 2005 году и за два десятилетия стала одной из самых привлекательных площадок для высокотехнологичных компаний в России. В 2025 году зона в девятый раз вошла в число лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон, заняла второе место в ESG-рейтинге и подтвердила свою эффективность.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев отметил, что проект стал драйвером технологического роста, привлечения инвестиций и развития научных исследований. Опыт «Дубны» способствовал появлению аналогичных проектов по всей стране и стал примером успешного государственно-частного партнерства.

Сегодня на территории ОЭЗ реализуют проекты 156 наукоемких компаний, среди которых корпорация «ПРОМТЕХ», «ПСК Фарма», завод «ЭНКОР» и «Ядро Фаб Дубна». В 2025 году новые объекты ввели в эксплуатацию компании «Окей Вижен Технологии», «МЕГАТЕХ» и «РОКИП». Общий объем частных инвестиций достиг 112 млрд рублей, а отчисления в бюджеты всех уровней составили 44 млрд рублей.

В ближайшие годы планируется завершить строительство новых очередей инфраструктуры, что позволит привлечь дополнительные инвестиции и создать тысячи рабочих мест. Также в ОЭЗ будет открыт центр промышленной медицины для сотрудников предприятий и жителей наукограда. До 2030 года объем инвестиций резидентов новых территорий должен составить 331 млрд рублей, а количество рабочих мест увеличится на 43 тысячи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.