ОЭЗ «Дубна» стала одной из самых эффективных в России

По итогам работы в 2024 году особая экономическая зона «Дубна» стала одной из самых эффективных российских ОЭЗ по данным Минэкономразвития России. В отчете ведомства подмосковная площадка набрала 93% в сводном показателе эффективности, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«ОЭЗ «Дубна» остается бессменным лидером в стране по количеству резидентов — этот статус на подмосковной площадке уже получили 160 компаний. Из них — 18 стали резидентами в 2024 году. То, что нашу площадку выбирают новые компании, готовые здесь инвестировать в свои проекты, является одним из самых главных показателей эффективности работы ОЭЗ «Дубна». На сегодняшний день объем фактических инвестиций на территории площадки уже превысил 100 млрд рублей», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В результате повышенного интереса бизнеса к локализации своих предприятий в ОЭЗ «Дубна», площадь подмосковной особой экономической зоны была неоднократно расширена. В том числе, в 2024 году территория ОЭЗ была увеличена сразу на 20% до 335 га.

«В 2024 году бизнес, локализованный на территории ОЭЗ «Дубна», активно наращивал вложения в разработку новых технологий, строительство собственных научно-производственных комплексов и развитие мощностей инновационных производств. В прошедшем году выручка резидентов на 25% превысила показатели 2023 года и составила 85,8 миллиарда рублей, ОЭЗ стала крупнейшим работодателем на севере Подмосковья — число рабочих мест наших резидентов выросло с 7 200 до 9 350», — сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

При оценке эффективности ОЭЗ Минэкономразвития России учитывает деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, деятельность органов управления, другие параметры. Оценка эффективности функционирования ОЭЗ производится по 25 абсолютным и относительным количественным показателям, а также по шести расчетным показателям эффективности.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.