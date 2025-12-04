ОЭЗ «Дубна» расширила зону таможенного контроля

В ОЭЗ «Дубна» начала работу еще одна постоянная зона таможенного контроля (ЗТК). Объект расположен на объединенной территории третьей и четвертой очередей строительства инфраструктуры особой экономической зоны. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Новая зона таможенного контроля на территории ОЭЗ «Дубна» будет обслуживать проекты порядка 15 резидентов площадки. Многие из них на данный момент уже приступили к подготовительным работам по строительству своих научно-производственных комплексов. Заявленный объем инвестиций в эти проекты составляет порядка 25 млрд рублей», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новая зона таможенного контроля расположена на пересечении улицы Новаторов и проспекта Конструктора Селезнева и организована путем объединения территории третьей и четвертой очередей строительства. Общая площадь ЗТК составляет более 636 тыс. кв. метров. Ее деятельность осуществляет таможенный пост «Дубна» Московской областной таможни.

ЗТК работают в ОЭЗ «Дубна» в рамках режима свободной таможенной зоны и позволяют резидентам без уплаты таможенных пошлин и НДС ввозить на территорию ОЭЗ и вывозить из нее комплектующие, оборудование и сырье. Это существенно уменьшает себестоимость выпускаемой продукции, повышает ее конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.