ОЭЗ «Дубна» признали лидером инвестиционной привлекательности в Подмосковье в 2025 году

Особая экономическая зона «Дубна» заняла лидирующие позиции в IX национальном рейтинге инвестиционной привлекательности российских ОЭЗ по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба АНО «АИР», министерства инвестиций Московская область.

ОЭЗ «Дубна» вновь вошла в число лучших особых экономических зон технико-внедренческого типа России. По итогам 2024 года площадка заняла первое место в стране по количеству действующих резидентов — их число превысило 160 компаний. Общий объем инвестиций, вложенных резидентами, достиг 100 млрд рублей, а на предприятиях создано более 9,3 тыс. рабочих мест.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что «Дубна» остается точкой притяжения для высокотехнологичных инвесторов и продолжает расширять инфраструктуру, привлекая новых резидентов.

В IX рейтинге участвовали 48 особых экономических зон. Оценка проводилась по 41 показателю в 7 функциональных блоках, включая качество работы управляющих компаний, наличие инновационной и социальной инфраструктуры, меры поддержки, стратегию низкоуглеродного развития и финансовую открытость.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев сообщил, что в 2024 году резидентами стали 18 новых высокотехнологичных компаний. Для них созданы условия: современная инфраструктура, отделение «Почты России», цифровой здравпункт, помещения для выставок, коворкинг, гостиница и автозаправочный комплекс. В 2025 году развитие инфраструктуры продолжится для повышения комфорта сотрудников и их семей.

