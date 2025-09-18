ОЭЗ «Дубна» принимает участие во Всероссийской неделе охраны труда

ОЭЗ «Дубна», как крупнейший работодатель Подмосковья, традиционно принимает участие во Всероссийской неделе охраны труда. Тема юбилейного, десятого по счету форума, который проходит в Сочи, «Народосбережение — гарантия устойчивого развития», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Всероссийская неделя охраны труда — ключевая площадка, объединяющая лидеров отрасли для обмена опытом, представления актуальных практик и совместной разработки эффективных решений в сфере охраны труда, промышленной безопасности и кадровой политики. Организатором форума выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оргкомитет возглавляет зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

В ОЭЗ «Дубна», которую на форуме представляют генеральный директор Антон Афанасьев и его первый заместитель Роман Хомяков, функционируют два цифровых здравпункта, ориентированных на обеспечение промышленного трудового долголетия сотрудников управляющей компании и компаний-резидентов. Первый здравпункт с применением телемедицинских технологий успешно действует уже три года, второй был открыт на базе компании-резидента «Энкор» в прошлом году. Пилотные проекты реализованы на бизнес-площадке по инициативе и при активной поддержке Федерального медико-биологического агентства РФ и правительства Московской области.

Цифровые здравпункты оказывают сотрудникам максимум медицинских услуг. Они являются инновационной платформой для высокоточной диагностики, диспансеризации и вакцинации, получения первичной медицинской помощи, онлайн-консультаций узкопрофильных специалистов ведущих клиник ФМБА России. Эти и другие медицинские услуги способствуют профилактике заболеваний, сохранению трудоспособности работников и повышению производительности труда на предприятиях резидентов.

Выставку главного социального форума страны, где ОЭЗ и Агентство совместно демонстрируют стенды здравпунктов, посетил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Высокотехнологичные решения в области промышленной медицины ему представили первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева и генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев. Министр высоко оценил внедрение цифровых технологий в систему обеспечения охраны труда и здоровья работников, инициативы руководства ОЭЗ по масштабированию проекта, а также совместную работу подмосковной площадки с ФМБА.

В выступлении на пленарной сессии форума Антон Афанасьев также акцентировал внимание на планах по внедрению успешной практики на промышленные площадки страны, включая государственные индустриальные парки Московской области, реализуемые губернатором региона.

«Нам очень полезно встречаться на полях форума, здесь мы многому учимся, набираемся опыта у крупных работодателей. Сегодня в ОЭЗ 160 компаний-резидентов, — это 10 тысяч сотрудников. Как управляющая компания, мы представляем интересы малых и средних предприятий, которые составляют 80 процентов наших резидентов. Кроме ОЭЗ, в Московской области под нашим управлением находятся еще 7 территорий — это строящиеся государственные индустриальные парки, где предполагается создать свыше 45 тысяч рабочих мест. Поэтому то, что крупные работодатели уже внедрили, мы вместе с МСП только проходим. Аналитику собираем практически в ежедневном режиме, общаясь с компаниями. А на форуме строим планы, из новых направлений — внедрение генетических исследований, санаторно-амбулаторное лечение. По этому пути идем во взаимодействии с ФМБА», — подчеркнул руководитель.

Что касается аналитики: за три года случаи временной нетрудоспособности на предприятиях резидентов ОЭЗ сократились на 17%, их длительность на 23%, а отвлеченность персонала от производства на 27%. Об эффективности говорит и то, что на 50 млн рублей суммарно снижены экономические потери компаний, связанные со здравоохранением, а каждый вложенный в создание здравпункта рубль уже окупился в 12 раз.

От себя и компаний-резидентов Антон Афанасьев поблагодарил ФМБА России и правительство Московской области за взаимовыгодное партнерство в развитии промышленной медицины, которое ОЭЗ планирует наращивать еще активнее. В рамках Недели охраны труда заключено соглашение о сотрудничестве, подписи под которым поставили исполняющая обязанности генерального директора «Федерального научно-клинического центра медицинской реабилитации и курортологии ФМБА» Ирина Ларионова и первый заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Роман Хомяков. Документ является основой для дальнейшей комплексной разработки и реализации совместных медицинских, научно-исследовательских, инновационных, промышленных и других проектов.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.