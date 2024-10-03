ОЭЗ «Дубна» поделилась опытом внедрения цифрового здравпункта

В рамках круглого стола «Здоровье сбережение сотрудников особых экономических зон России» заместитель генерального директора по инновациям и стратегическому развитию АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик рассказала о «Цифровом здравпункте», который с 2023 года работает на территории технико-внедренческой зоны. По ее словам, всего за год работы цифровой здравпункт позволил снизить на 16% число случаев временной нетрудоспособности, их длительность уменьшилась на 21%, а отвлеченность персонала на производстве — на 26%. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Суммарное снижение экономических потерь предприятий, связанных с расходами на здравоохранение, составило 50 млн руб. В сентябре 2024 года на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи генеральным директором технико-внедренческой зоны «Дубна» Антоном Афанасьевым было подписано соглашение о сотрудничестве с руководителем ФМБА России Вероникой Скворцовой. Оно позволит масштабировать успешный опыт ОЭЗ на другие площадки. В том числе модель «Цифрового здравпункта» планируется к запуску в пяти государственных индустриальных парках Московской области, застройщиком которых является управляющая компания ОЭЗ «Дубна».

Модератор круглого стола Игорь Калинин рассказал о разработке Федеральным медико-биологическим агентством России комплексных центров здоровья работающих. В их структуру входят: цеховая служба, центры профпатологии, реабилитационные центры и цифровые здравпункты.

На круглом столе также выступили Андрей Кретов, руководитель центра профпатологии ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, который рассказал об успешном опыте проведения психофизиологических обследований; главный врач центра промышленной и морской медицины ФГБУ СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА России Елена Першина, которая поделилась успехами центра в оказании первичной медико-санитарной помощи и реабилитации, а также Юлия Сазонова, начальник управления взаимодействия с резидентами и стратегического развития АО «ОЭЗ ППТ «Липецк», которая обозначила важные аспекты сохранения здоровья, которые реализует особая экономическая зона Липецка: сделан упор на спорт, социальную ответственность и сближение коллектива.

В завершении сессии представитель федеральной налоговой службы Вячеслав Власов рассказал участникам о способах возмещения затрат на здравоохранение для сотрудников компаний.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — написал Воробьев.