Одного из совладельцев Промсвязьбанка признали банкротом в Москве

Алексей Ананьев и его младший брат Дмитрий управляли ПСБ до 2017 года. Ананьева-младшего признали банкротом еще в январе 2021 года.

В ноябре 2023 года по заявлению ПСБ суд ввел начальную процедуру банкротства, включив в реестр требований кредиторов Алексея Ананьева требования банка в размере более 91,2 млрд рублей. Ранее суды взыскали с Ананьева такую сумму по иску ПСБ.

Новый финансовый управляющий Игорь Минаев сообщил, что в реестр требований кредиторов Ананьева входят требования четырех кредиторов - ПСБ, банков «Траст», ФНС и ВТБ - на сумму около 204,5 млрд рублей.

Одним из крупных кредиторов Ананьева является «Траст». Суд в апреле признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов требование этого банка в размере около 113,1 млрд рублей. Ранее суды взыскали эту сумму с Ананьева, его брата и экс-совладельца Автовазбанка Николая Тарана.

В имуществе у совладельца и экс-председателя совета директоров Промсвязьбанка числится 2 млн рублей на счете в БМ-Банке, доли в четырех компаниях и нежилое помещение в округе Солнечногорск. Первое собрание кредиторов проголосовало за переход к его реализации.

Сейчас ПСБ принадлежит Росимуществу на 100%. Он превратился в опорный госбанк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.